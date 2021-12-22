Рим, 22 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Оперштаб Италии по борьбе с коронавирусом 23 декабря обсудит возможное сокращение периода между второй прививкой от коронавируса и ревакцинацией, сообщил в среду, 22 декабря, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Исследования показывают, что после пяти месяцев эффективность вакцины заметно снижается, напомнил он.

Оперштаб рассмотрит также и возможное ужесточение ограничений в стране — от обязательного ношения масок в общественных пространствах под открытым небом до сокращения периода действия «антикоронавирусного сертификата».

По данным на22 декабря, в Италии умерли136 077человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на146(днем ранее — на153). Число подтвержденных носителей выросло на36 293(днем ранее — на30 798), что является самым высоким показателем более чем за год. Днем ранее также был зафиксирован «рекордный» более чем за год показатель. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 472 469 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены402 729человек (на18 585больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,16 миллионачеловек (более 76,6% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).