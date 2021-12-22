Констанца, Румыния, 22 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Суд румынского города Констанца принял решение о помещении под домашний арест 15-летнего местного жителя, обвиняемого в причастности к крупному пожару в городском спальном районе 16 декабря, когда полностью сгорели 35 квартир многоэтажного дома и 37 автомобилей на расположенной в подвале здания автостоянке. Об этом 22 декабря сообщил бухарестский телеканал Didi24.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

Согласно официальной информации, подросток будет находиться в собственном доме под частичным надзором полиции в течение ближайших 30 суток. За это время прокуратура должна окончательно подготовить обвинительное заключение, а адвокаты — определить линию защиты. Если вина обвиняемого будет доказана полностью, ему грозит до трех лет лишения свободы с отсрочкой приговора на несколько лет.

Напомним, в ночь на 16 декабря в результате сильнейшего пожара в одном из домов в спальном районе Констанцы пострадали восемь человек. Огонь уничтожил десятки квартир и автомашин. Предварительное расследование установило, что несколько несовершеннолетних лиц умышленно подожгли емкости с легковоспламеняющимися веществами.