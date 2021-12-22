Ливерпуль, Великобритания, , 22:25 — REGNUM 22 декабря в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч четвертьфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Также за выход в полуфинал сегодня между собой будут играть «Тоттенхэм» и «Вест Хэм, «Брентфорд» и «Челси».

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Вчера, 21 декабря, лондонский «Тоттенхэм» в параллельном матче четвертьфинала Кубка Лиги разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехэр, Цимикас, Куметьо, Гомес, Брэдли, Хендерсон, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Уильямс, Фирмино.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Сеюнджю, Перейра, Томас, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Сумаре, Тилеманс, Варди, Дака.

Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Эдриан Холмс | Эдвард Смарт | Мартин Аткинсон.