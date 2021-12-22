Сыктывкар, 22 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков, поступит в Коми уже в декабре. Об этом в соцсетях сообщил глава республиканского минздрава Игорь Дягилев.

Дарья Драй ИА REGNUM Спутник

«По результатам исследований, эффективность вакцины составляет около 93%. Прошу вас, привейте подростков, тем более идет «Омикрон», мы не знаем каким он будет», — обратился чиновник к жителям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы ковид-вакцинации в Коми пока не позволяют сформировать коллективный иммунитет.