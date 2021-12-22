Скопье, 22 декабря, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В Северной Македонии 22 декабря в результате обследования 3266 образцов выявили 320 новых носителей коронавируса, 214 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались восемь пациентов с COVID-19, зарегистрировано также семь случаев, произошедших ранее.

Nedelkovski90 Скопье, храм

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 222 064 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7853, 208 938 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5273.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.