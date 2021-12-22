Рим, , 22:21 — REGNUM По данным на вечер среды, 22 декабря, в Италии умерли 136 077 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 146 (днем ранее — на 153), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Число подтвержденных носителей выросло на 36 293 (днем ранее — на 30 798), что является самым высоким показателем более чем за год. Днем ранее также был зафиксирован «рекордный» более чем за год показатель.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 472 469 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 402 729 человек (на 18 585 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев.

Две прививки от коронавируса сделали 46,16 миллиона человек (более 76,6% населения страны).