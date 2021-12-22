Рим, 22 декабря, 2021, 22:21 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 22 декабря, в Италии умерли136 077человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на146(днем ранее — на153), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Число подтвержденных носителей выросло на36 293(днем ранее — на30 798), что является самым высоким показателем более чем за год. Днем ранее также был зафиксирован «рекордный» более чем за год показатель.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 472 469 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены402 729человек (на18 585больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев.

Две прививки от коронавируса сделали 46,16 миллионачеловек (более 76,6% населениястраны).