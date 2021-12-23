Иерусалим, , 00:19 — REGNUM В Израиле найдено древнее кольцо с изображением Иисуса Христа в виде пастуха, а также другие артефакты с кораблей, затонувших у древнего порта Кесарии, сообщает 22 декабря Reuters со ссылкой на управление древностей Израиля.

Археология

Золотое кольцо с зеленым драгоценным камнем, на котором выгравирована фигура юноши, несущего на плечах барана или овцу, было найдено среди сотен серебряных и бронзовых монет на дне Средиземного моря.

Кольцо датируется приблизительно серединой III века, сообщил один из археологов, напомнив, что пастух является одним из самых ранних символов, использовавшихся христианами на Востоке.