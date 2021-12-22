София, 22 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Министерство транспорта и связи (МТС) Болгарии объявило о масштабном увольнении работающих в этой структуре чиновников пенсионного возраста. Об этом 22 декабря сообщила софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, в течение ближайшего месяца будут расторгнуты договоры о работе по найму с сотрудниками, получившими право на пенсию по выслуге лет и возрасту, а также теми, кто продолжает работать по специальности, будучи на пенсии.

«После прекращения правоотношений с этой категорией работников минтранс примет меры по оптимизации структуры», — говорится в заявлении министерства.

Сколько именно чиновников будут отправлены на заслуженный отдых, не сообщается. Известно лишь, что на соответствующие выплаты и дополнительные субсидии правительство Болгарии выделило более одного миллиона левов ($590 тыс.).

Напомним, ранее министерство образования и науки Болгарии расторгло контракты с 25 сотрудниками центрального аппарата, достигшими пенсионного возраста. Массовые сокращения в министерствах страны начались после того, как вице-премьер Болгарии Асен Василев заявил о намерении правительства в течение 2022 года сократить министерский аппарат на 30 тысяч человек.