Москва, , 23:05 — REGNUM Предлагая себя в качестве посредника по урегулированию Карабахского конфликта, Грузия преследует свои собственные цели, противоположные интересам Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря сказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Флаг Грузии

По мнению эксперта, Грузия сама имеет территориальные проблемы в Абхазии и Южной Осетии, и поэтому заинтересована в ликвидации армянского нагорно-карабахского анклава.

«Ликвидация создаст в регионе соответствующий прецедент в пользу Грузии. Поэтому Еревану не особо можно соглашаться на посредническую роль Тбилиси в конфликте», — отметил политолог.

Напомним, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».