Лос-Анджелес, США, 22 декабря, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Майкл Китон появится в фильме «Бэтгёрл» онлайн-кинотеатра HBO Max в образе Бэтмена. Об этом 22 декабря сообщает портал We Got This Covered.

Ранее режиссёры Адиль Эль Арбии Билал Фалла дали поклонникам кинокомиксов пищу для размышлений, когда на вопрос о том, кто будет играть Бэтмена ответили, что супергерой будет «настоящим». Поскольку новый «Бэтмен» Мэтта Ривза не является частью расширенной вселенной студии DC, фанаты предположили, что в «Бэтгёрл» снимется либо Бен Аффлек, либо Майкл Китон.

Сейчас Warner Bros. опубликовала предварительную информацию о «Бэтгёрл» и дала понять, что в этом фильме Китон вновь сыграет Брюса Уэйна. Стоит отметить: компания подчеркнула, что это не окончательное решение и всё ещё может измениться.

Напомним, Майкл Китон вернётся к роли Бэтмена в будущем кинокомиксе «Флэш», премьера которого состоится в ноябре 2022 года. В октябре 2021-го на фестивале DC Fandome 2021 Адиль Эль Арби и Билал Фалла рассказали, как будет выглядеть Бэтгёрл в их картине.