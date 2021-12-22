Вашингтон, 22 декабря, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Власти США намерены прекратить поставки негуманитарной помощи Никарагуа и Кубе в 2022 году, а также рассмотреть вопрос о запрете предоставления займов этим странам. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В меморандуме, опубликованном Белым домом, отмечается, что таким образом Соединённые Штаты борются с правительствами, «связанными с торговлей людьми».

Сообщается также о прекращении финансирования и участия США в образовательных, культурных и обменных программах для должностных лиц России, Кубы, КНДР, Эритреи, Никарагуа и Сирии в течение 2022 финансового года.

Отмечается, что данная мера будет действовать до тех пор, пока правительства указанных стран не начнут «соблюдать минимальные требования» американского закона о защите жертв торговли людьми.

Кроме того, президент США Джо Байден поручил американским представителям в международных банковских организациях поднять вопрос об отказе от предоставления гуманитарной помощи и займов попавшим в список странам.