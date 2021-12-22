Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Правительство США обеспокоено продажами турецких беспилотников Эфиопии и получает всё больше доказательств того, что они используются против вооруженных повстанцев, сообщает 22 декабря Reuters со ссылкой на источники.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон указывает на гуманитарные проблемы, касающиеюся продаж беспилотников, которые могут противоречить американским ограничениям на поставки оружия в Аддис-Абебу, сказал высокопоставленный чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии приостановку Россией импорта мандаринов из Турции связали с применением в Донбассе беспилотников турецкого производства Bayraktar.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие дроны против России на Украине – дискуссия в соцсетях Грузии