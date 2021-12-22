Вашингтон, 22 декабря, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Правительство США обеспокоено продажами турецких беспилотников Эфиопии и получает всё больше доказательств того, что они используются против вооруженных повстанцев, сообщает 22 декабря Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вашингтон указывает на гуманитарные проблемы, касающиеюся продаж беспилотников, которые могут противоречить американским ограничениям на поставки оружия в Аддис-Абебу, сказал высокопоставленный чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии приостановку Россией импорта мандаринов из Турции связали с применением в Донбассе беспилотников турецкого производства Bayraktar.