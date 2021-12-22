Михаил Демурин, 22 декабря 2021, 23:33 — REGNUM На конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности Киева «выполнять условия Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе» и подготовленных им в этой связи «10 шагах» — памятной записке, которая, по его словам, передана США, Франции, Германии и России.

Зеленский
Зеленский
Иван Шилов © ИА REGNUM

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Шумиха, которую Киев и его западные кураторы пытаются создать вокруг этого документа, в том числе и в российской прессе, мало кого удивляет. И ещё меньшее число людей она вводит в заблуждение. Озвучивая данную «инициативу», Владимир Зеленский не один раз подчеркнул, что на этой основе он «готов к переговорам с Путиным». Вот она — главная его цель! Но при чём тут президент России?

Конференция послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства»
Конференция послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства»
President.gov.ua

Ключевое обязательство украинской стороны по Минским соглашениям 2015 года — это проведение конституционной реформы. Новая конституция, имеющая в качестве своего непременного элемента децентрализацию, должна была вступить в силу на Украине ещё до конца 2015 года. Как и законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и особом порядке местного самоуправления в них. Эти документы, добавлю, Киев должен был согласовать с Донецком и Луганском. Да и много чего другого должно было быть сделано Киевом с 2015 года, но сделано не было.

Теперь президент Украины хочет выдать обещание — подчёркиваю, только обещание, касающееся выполнения своих обязательств (причём ущербного, наверняка, выполнения), за «шаги навстречу» и «готовность к диалогу». «Готовность», за которую украинская сторона ещё и требует поощрения. Нашёл, как говорится, простаков!

Вот когда соответствующая законодательная работа будет Киевом проделана и удовлетворит Донецк и Луганск по параметрам, также ясно изложенным в Минских соглашениях 2015 года, тогда и можно будет двигаться дальше как собственно в урегулировании внутреннего украинского конфликта, так и в восстановлении российско-украинских отношений. Если США способны помочь осуществить эту работу, раз Германия и Франция не справились, то хорошо, пусть работают!

Главы государств за столом переговоров. Минск, 11 февраля 2015 года
Главы государств за столом переговоров. Минск, 11 февраля 2015 года
Kremlin.ru

Что же касается двустороннего российско-украинского диалога, то России здесь ни США, ни тем более Франция с Германией не нужны — тут и говорить нечего. Кроме того, пока над Донбассом, где у нас сотни тысяч сограждан и миллионы соотечественников, висит дамоклов меч зачистки украинскими силовиками, какой же может быть разговор о встрече на уровне президентов?

Ещё одной темой, которую сейчас настойчиво продвигает Владимир Зеленский, является тема «новых переговорных площадок для урегулирования ситуации в Донбассе». Здесь тоже всё ясно: главная из них — это площадка «Киев — Донецк — Луганск», созданию которой Киев уже шесть лет препятствует. Но мало того, что препятствует, — при поддержке своих западных кураторов Киев пытается трансформировать внутренний украинский конфликт в конфликт между Украиной и Россией. Этот номер ни у него, ни у Вашингтона, Берлина и Парижа не пройдёт.

Если же Киев хочет вести переговоры с Донецком и Луганском при расширенном иностранном участии, то на это надо получить согласие и другой стороны, теперь уже ДНР и ЛНР.

И последнее. Нельзя не отметить время вброса этой «инициативы». Планируется, видимо, за её счёт хотя бы частично отвлечь внимание от требований по гарантиям безопасности, которые наша страна предъявила на днях США и НАТО. Эти требования возникли в том числе и в результате враждебной линии в отношении нашей страны, которая возобладала в Киеве после государственного переворота 2014 года, но сама Украина здесь — фактор третьестепенный. В делах, связанных с международной безопасностью, у нынешнего украинского правительства в силу его происхождения права голоса нет и быть не может. Соответственно и обсуждать с ним эти вопросы тоже не имеет никакого смысла.

Протесты во время Евромайдана, 2014 год
Протесты во время Евромайдана, 2014 год
Mstyslav Chernov