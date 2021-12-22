22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Пока над Донбассом, где у нас сотни тысяч сограждан и миллионы соотечественников, висит дамоклов меч зачистки украинскими силовиками, какой может быть разговор о встрече на уровне президентов?

Михаил Демурин, , 23:33 — REGNUM На конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности Киева «выполнять условия Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе» и подготовленных им в этой связи «10 шагах» — памятной записке, которая, по его словам, передана США, Франции, Германии и России.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Шумиха, которую Киев и его западные кураторы пытаются создать вокруг этого документа, в том числе и в российской прессе, мало кого удивляет. И ещё меньшее число людей она вводит в заблуждение. Озвучивая данную «инициативу», Владимир Зеленский не один раз подчеркнул, что на этой основе он «готов к переговорам с Путиным». Вот она — главная его цель! Но при чём тут президент России?

Конференция послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» President.gov.ua

Ключевое обязательство украинской стороны по Минским соглашениям 2015 года — это проведение конституционной реформы. Новая конституция, имеющая в качестве своего непременного элемента децентрализацию, должна была вступить в силу на Украине ещё до конца 2015 года. Как и законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и особом порядке местного самоуправления в них. Эти документы, добавлю, Киев должен был согласовать с Донецком и Луганском. Да и много чего другого должно было быть сделано Киевом с 2015 года, но сделано не было.

Теперь президент Украины хочет выдать обещание — подчёркиваю, только обещание, касающееся выполнения своих обязательств (причём ущербного, наверняка, выполнения), за «шаги навстречу» и «готовность к диалогу». «Готовность», за которую украинская сторона ещё и требует поощрения. Нашёл, как говорится, простаков!

Вот когда соответствующая законодательная работа будет Киевом проделана и удовлетворит Донецк и Луганск по параметрам, также ясно изложенным в Минских соглашениях 2015 года, тогда и можно будет двигаться дальше как собственно в урегулировании внутреннего украинского конфликта, так и в восстановлении российско-украинских отношений. Если США способны помочь осуществить эту работу, раз Германия и Франция не справились, то хорошо, пусть работают!

Главы государств за столом переговоров. Минск, 11 февраля 2015 года Kremlin.ru

Что же касается двустороннего российско-украинского диалога, то России здесь ни США, ни тем более Франция с Германией не нужны — тут и говорить нечего. Кроме того, пока над Донбассом, где у нас сотни тысяч сограждан и миллионы соотечественников, висит дамоклов меч зачистки украинскими силовиками, какой же может быть разговор о встрече на уровне президентов?

Ещё одной темой, которую сейчас настойчиво продвигает Владимир Зеленский, является тема «новых переговорных площадок для урегулирования ситуации в Донбассе». Здесь тоже всё ясно: главная из них — это площадка «Киев — Донецк — Луганск», созданию которой Киев уже шесть лет препятствует. Но мало того, что препятствует, — при поддержке своих западных кураторов Киев пытается трансформировать внутренний украинский конфликт в конфликт между Украиной и Россией. Этот номер ни у него, ни у Вашингтона, Берлина и Парижа не пройдёт.

Если же Киев хочет вести переговоры с Донецком и Луганском при расширенном иностранном участии, то на это надо получить согласие и другой стороны, теперь уже ДНР и ЛНР.

И последнее. Нельзя не отметить время вброса этой «инициативы». Планируется, видимо, за её счёт хотя бы частично отвлечь внимание от требований по гарантиям безопасности, которые наша страна предъявила на днях США и НАТО. Эти требования возникли в том числе и в результате враждебной линии в отношении нашей страны, которая возобладала в Киеве после государственного переворота 2014 года, но сама Украина здесь — фактор третьестепенный. В делах, связанных с международной безопасностью, у нынешнего украинского правительства в силу его происхождения права голоса нет и быть не может. Соответственно и обсуждать с ним эти вопросы тоже не имеет никакого смысла.