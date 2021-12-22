Кирьят-Шмона, , 22:03 — REGNUM Судья в израильском городе Кирьят-Шмона дала денег подсудимому, у которого не было средств, чтобы вернуться домой после заседания, передает Mynet 22 декабря.

Подсудимый был доставлен в суд под конвоем, так как игнорировал ранее направлявшиеся ему повестки. Мужчина попросил предоставить ему бесплатного адвоката, который отметил, что его клиент явился в полицию по собственной инициативе. По решению судьиподозреваемый подписал финансовую гарантию в размере 3000 шекелей, которые он заплатит в случае, если проигнорирует следующую повестку.

После заседания подсудимый попросил конвой отвезти его домой к родителям, объяснив, что у него нет денег на дорогу. Конвой отказал, однако просьбу услышала судья и дала просившему на дорогу 100 шекелей (около 2,3 тыс. руб.). Заместитель председателя общественной адвокатуры высоко оценил проявленные судьей чуткость и человечность.