Ливерпуль, Великобритания, , 22:02 — REGNUM 24-летний английский центральный защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес входит в сферу трансферных интересов мадридского «Реала». Об этом 22 декабря сообщило британское издание BBC. Также сообщается, что в Гомесе заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард.

Герб клуба «Ливерпуль» (сс) cchana

В текущем сезоне Джозеф Гомес из-за высокой конкуренции в центре обороны «мерсисайдцев» принял участие лишь в девяти матчах во всех турнирах, проведя на поле суммарно 339 минут.

Джозеф Гомес перешел в «Ливерпуль» из «Чарльтона» 1 июля 2015 года. «Ливерпуль» заплатил за английского футболиста 4,9 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает перспективного защитника в 30 миллионов евро.