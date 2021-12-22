Москва, , 21:59 — REGNUM Хотя по правилам рыночной экономики центральный банк должен быть независимым, нигде в мире это правило фактически не соблюдается. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 декабря заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?».

Борис Титов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, по правилам, которые заложены в основу рыночной экономики, центральный банк должен быть независимым. Но он нигде не независим! Что, ФРС не выполняет общую политику? Она что, не в рамках общей политики? Не бывает в стране независимых центробанков. Сегодня это абсолютно не догма по всему миру. Китай — вторая экономика мира. Что, у них независимый центральный банк?» — поинтересовался Титов.

Напомним, что этому высказыванию предшествовало выступление профессора ВШЭ Евгения Когана, который назвал независимость центрального банка одним из условий того, чтобы в страну приходили инвесторы.

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