Вашингтон, , 22:25 — REGNUM США одобрили применение таблеток от коронавируса компании Pfizer для лечения пациентов из групп риска в возрасте от 12 лет и старше, сообщает 22 декабря Reuters.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что это первый препарат от коронавируса, одобренный для домашнего применения в США.

Ранее исследование таблеток Pfizer подтвердило, что препарат помогает предотвратить тяжелое течение заболевания. В компании также заявили, что таблетки помогают бороться с новым штаммом коронавируса «Омикрон», который уже стал доминирующим штаммом в США.

Напомним, Pfizer и ее конкуренты, включая швейцарско-американскую компанию Roche Holding, участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.

Компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics недавно начали исследование экспериментального препарата для профилактики инфекции COVID-19 на поздней стадии.