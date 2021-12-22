Москва, 22 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 22 декабря пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что 23-летний российский опорный полузащитник Даниил Куликов успешно перенес операцию на колене в одной из немецких клиник.

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Даниил Куликов получил повреждение 7 ноября в матче 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 со «Спартаком» (1:1). В текущем сезоне на счету Куликова две голевые передачи в шестнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.

Текущее соглашение Даниила Куликова с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника «железнодорожников» в 3 миллиона евро.