Москва, 22 декабря, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Армяне сами не готовы воевать за Карабах и пытаются переложить его военную защиту только на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

Эксперт считает, что расчёт армянской стороны на то, что Россия должна будет военным путём защищать Карабах, неверен. У России нет обязательств перед Арменией по Карабаху. И поэтому армяне, если они не предпримут кардинальных мер по усилению своей военной мощи, могут вообще всё потерять в регионе.

«Конечно, российские миротворцы не допустят этнической чистки в Карабахе. Даже если через пять лет Азербайджан потребует их вывода. Но армяне не смогут обойтись без серьёзной национальной мобилизации. Они должны воссоздать свою армию, сделать её боеспособной. Чтобы Азербайджан увидел, что Армения является серьёзным противником, и что с ней надо серьёзно договариваться», — сказал Александров.

Пока же, отметил эксперт, с армянской стороны не видно никаких серьёзных усилий на этом направлении. Армения продолжает надеяться лишь на внешнюю помощь ‑ и России, и Запада, в частности, Франции, и предпринимает только дипломатические манёвры, направленные на получение такой помощи извне.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахеи вдоль Лачинского коридора был размещёны российские миротворческие силы в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.