Вашингтон, 22 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В американском штате Техас два человека погибли в результате столкновения в воздухе, сообщает 22 декабря телеканал CNN.

Параплан

В районе города Хьюстон лёгкий одномоторный самолёт Cessna 208 столкнулся с парапланом.

После столкновения, из-за которого погиб парапланерист, самолёт рухнул на землю и разбился. Пилот также погиб.

Причины столкновения пока неизвестны.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.