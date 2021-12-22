Два человека погибли в США при столкновении самолёта с парапланеристом
Вашингтон, 22 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В американском штате Техас два человека погибли в результате столкновения в воздухе, сообщает 22 декабря телеканал CNN.
Параплан
В районе города Хьюстон лёгкий одномоторный самолёт Cessna 208 столкнулся с парапланом.
После столкновения, из-за которого погиб парапланерист, самолёт рухнул на землю и разбился. Пилот также погиб.
Причины столкновения пока неизвестны.
Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.