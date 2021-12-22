Черноголовка, Московская область, , 21:53 — REGNUM Свое 75-летие мог бы отметить 23 декабря экс-президент РАН академик Владимир Фортов. Но год его нет с нами. Коронавирус стал тому причиной, как и у многих выдающихся, да и обычных людей Земли.

Владимир Фортов Дарья Драй © ИА REGNUM

Юбилею ученого посвящены мероприятия в наукограде Черноголовка, где он 15 лет руководил отделом экстремальных состояний вещества в Институте проблем химической физики РАН. Также был главным научным сотрудником лаборатории теплофизики плотной плазмы. В этой лаборатории Фортов провел ряд уникальных экспериментов. Один из них — испытание взрывов особой мощности в уникальной камере-полусфере посчастливилось наблюдать журналистам, в том числе, и мне.

Тогда еще никто ничего не слышал про COVID-19. Фортов возглавлял Академию наук. Был, как всегда, собран, но при этом чрезвычайно прост и добродушен. Крупный и высокий человек в мягком светлом свитере. Совсем не чопорный, а приветливый и охотно объясняющий нам, непрофессионалам, сложные вещи доступным языком.

Завтра говорить будет не он, говорить будут о нем. И начнет разговор мэр наукограда и коллега Фортова по профессии — выпускник физфака МГУ Олег Егоров.

Это самый молодой городской глава. Но сделать успел немало, а планов еще больше. Одна из целей — превратить Черноголовку в комфортный для жизни и науки город. Чтобы наукоградом Черноголовка называлась не только благодаря многочисленным научным институтам, но, прежде всего, современно оснащенной передовой науке и тем возможностям, которые открывает для специалистов город.

Но не наукой единой жив человек, что хорошо понимает мэр Черноголовки. А потому строит спортивные комплексы, обустраивает городские парки. Своей задачей Егоров видит и увековечение памяти великих ученых Черноголовки в произведениях искусства. Именно поэтому прямо на глазах у журналистов будет создан портрет Владимира Фортова.

Как известно, академик работал на стыке наук — физики и химии. В ИПХФ РАН в присутствии журналистов проведут любимый эксперимент Фортова. На тонком слое металла при помощи ударной волны будет написан портрет академика.

Впрочем, главное, конечно, Институты Черноголовки. Ведь город славен не только своей водой, но именно ими. Владимир Фортов заведовал отделом экстремальных состояний вещества в Институте проблем химической физики РАН. А его ученик Игорь Ломоносов возглавляет сегодня этот институт.

В Черноголовке серьезно относятся к памяти и значимости научных открытий и научных школ. Создается сквер имени академика И.М. Халатникова, близкого друга и коллеги В.Е. Фортова. На просторной территории в центре будет установлен арт-объект «Сингулярность Халатникова».

Елена Ковачич