Лос-Анджелес, США, 22 декабря, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Продюсер нового кинокомикса «Бэтмен» Дилан Кларк заявил, что фильм Мэтта Ривза попытается отобрать звание лучшей картины о Бэтмене у трилогии Кристофера Нолана. Об этом 22 декабря сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

«Я сказал это Крису Нолану прямо: «Послушайте, мы пытаемся сделать лучшего «Бэтмена» из когда-либо созданных, и мы постараемся победить вас», — сообщил Кларк. Продюсер добавил, что Мэтт Ривз хочет показать эмоциональную глубину персонажа и «потрясти его до глубины души».

Отметим, что в октябре 2021 года Кристофер Нолан похвалил создателей нового «Бэтмена». Он выразил уверенность в том, что Мэтт Ривз движется в верном направлении, и заявил, что Роберт Паттинсон является «одним из великих» актёров. Премьера картины запланирована на 3 марта 2022 года.