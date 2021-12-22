София, , 21:53 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков подверг критике слова болгарского министра обороны Стефана Янева, выступившего против размещения на территории республики дополнительных сил НАТО. Об этом 22 декабря сообщает БТВ.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Петков «Заявление Янева является выражением его личного мнения, которое в настоящее время не отражает позицию правительства Болгарии. Лично я ясно дал понять, что София была и будет активным членом ЕС и НАТО, и мы будем продолжать политику максимального сближения со своими партнерами по [западному военному] блоку».

Как заявил Петков, вопросы усиления присутствия альянса в Болгарии будут решаться коллегиально с Брюсселем и Вашингтоном. Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 декабря, Янев заявил, что присутствие дополнительных подразделений НАТО в Болгарии «не является оправданной необходимостью».

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