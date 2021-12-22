София, 22 декабря 2021, 21:53 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков подверг критике слова болгарского министра обороны Стефана Янева, выступившего против размещения на территории республики дополнительных сил НАТО. Об этом 22 декабря сообщает БТВ.
Как заявил Петков, вопросы усиления присутствия альянса в Болгарии будут решаться коллегиально с Брюсселем и Вашингтоном. Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 декабря, Янев заявил, что присутствие дополнительных подразделений НАТО в Болгарии «не является оправданной необходимостью».
Читайте ранее в этом сюжете: Болгарский министр обороны выступил против размещения сил НАТО в Болгарии