Москва, , 21:51 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой объявить позицию по вопросу вакцинации подростков от коронавируса, а также внести изменения в приложение к приказу, касающегося вакцинации детей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Вакцинация ИА REGNUM

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«Просим Вас опубликовать в средствах массовой информации позицию Министерства здравоохранения по вопросу добровольности вакцинации несовершеннолетних против коронавирусной инфекции, вызываемой COVID-19», — говорится в письме Мурашко за подписью главы комитета Госдумы Дмитрия Хубезова («Единая Россия»).

Парламентарии также просят Мурашко до 1 января 2022 года внести изменения в приложение №2 приказа об утверждении национального календаря прививок, в части, касающейся вакцинации несовершеннолетних.

«Исходя из текста документа, несовершеннолетние (в возрасте от 12 до 17 лет) включены в категорию граждан, подлежащих обязательной вакцинации, при этом уточняется, что вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителя. Данные положения могут вызывать неоднозначные трактования норм», — отметил Хубезов от имени комитета Госдумы.

На заложенную в приказе Минздрава обязательность вакцинации детей обратила внимание глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ). Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы по охране здоровья разобраться в ситуации.

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