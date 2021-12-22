Москва, , 21:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал ситуацию недоверия к Турции и ее экономической политике. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 декабря заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эрдоган создал ситуацию непредсказуемости, — сказал Коган. — Мы знаем, как «Отче наш», — центральный банк не должен подчиняться главе государства. И должен проводить свою политику. Он должен быть независимым. И только тогда, когда центральный банк независим, я как инвестор хочу прийти в эту страну и понимаю, что мои деньги в безопасности и за ними следят профессионалы, а не политики. А Эрдоган создал непредсказуемость и чехарду. Сегодня одно, завтра второе, послезавтра третье. Эрдоган создал ситуацию недоверия к Турции и к ее экономической политике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган объяснил, в чем еще проблемы нового экономического курса Эрдогана.

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