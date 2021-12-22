Бухарест, 22 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Парламент Румынии одобрил инициативу минобороны страны о закупке у Норвегии партии американских боевых истребителей F-16. Об этом 22 декабря сообщил бухарестский портал News.ro.

Defense.gov F-16

По официальной информации, соответствующее решение парламентариев было принято на заседании высшего законодательного органа страны 22 декабря.

Общая сумма сделки составляет €450 млн, при этом Бухарест, согласно ее основным пунктам, может выплачивать соответствующие средства в рассрочку. Предполагается, что поставки в Румынию боевых машин, которые в настоящее время находятся на балансе королевских ВВС Норвегии, будет курировать Пентагон.

О каких именно истребителях в данном случае идет речь, неизвестно: бортовые номера летных единиц не указаны. По словам независимых экспертов, Бухарест купит самолеты, окончательный срок эксплуатации которых завершится через десять лет.