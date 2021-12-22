Москва, , 21:43 — REGNUM Та политика в отношении процентной ставки, которую проводит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, может обернуться бегством инвесторов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 декабря на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?» заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В чем основная проблема с Эрдоганом? Ставки бывают трех видов: запретительные (или ограничивающие развитие), нейтральные и стимулирующие. В действительности ничего плохого в том, чтобы ставки были стимулирующими, нет. Но сегодня реальная ставка в Турции составляет минус 7%. Это первая проблема. И вторая проблема в том, что совокупный долг Турции составляет 170% от ВВП. Иностранцам принадлежит более 60% от долга Турции. В тот момент, когда ты должен иностранцам огромные деньги, пытаться играть против течения — это странная ситуация», — сказал Коган.

Профессор подчеркнул, что Центральный банк РФ излишне рьяно проводит политику в отношении процентной ставки. Однако Банк России идет в тренде — раз происходит рост инфляции, то регулятор повышает ставку.

«И дискуссия только одна — почему это делается так интенсивно. Мы же прекрасно понимаем, что мы не можем своей ставкой победить усилия дяди Сэма, который печатает деньги, — сказал Коган. — С другой стороны, что делает Эрдоган? В условиях растущей инфляции он снижает ставку. Что это значит? Это значит, что он доводит реальную ставку до минус 7%. И добивается эффекта анти-кэрри-трейдинга. То есть инвесторы не бегут в страну в надежде заработать, а наоборот, бегут из этой страны. Нельзя в условиях растущей инфляции идти против тренда. Можно делать это более аккуратно и мягко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась версия, объясняющая решение турецких властей изменить экономический курс.

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