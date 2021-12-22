Тамбов, , 21:42 — REGNUM В Тамбове на базе одноименного спортивно-тренировочного центра состоялось открытие регионального музея физической культуры и спорта, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В музее физкультуры и спорта в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Идея создания регионального музея физической культуры и спорта пришла сотрудникам базы спортивно-тренировочного центра «Тамбов» ещё в 2019 году, однако возможность его открыть появилась только сейчас. С приветственным словом к присутствующим обратился врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Он подчеркнул, что музей станет частью спортивной культуры, будет способствовать приобщению жителей области к здоровому образу жизни и нацеливать спортсменов на новые достижения.

«Здесь царит дух борьбы, а главное — дух тамбовских побед. Пусть он вдохновит всех посетителей на новые спортивные успехи! — сказал Максим Егоров. — Символично, что музей спорта мы открываем перед очередным домашним матчем тамбовских баскетболистов. Желаю им удачи на домашнем паркете. А всем жителям региона советую обязательно побывать не только в новом музее спорта, но и на современных спортивных аренах Тамбовщины».

В настоящее время в фондах музея находятся более 1200 экспонатов. Большая часть из них размещена в 30 выставочных витринах, приобретенных спортивно-тренировочным центром в 2020 году. Общая сумма расходов на создание музея составила 898 тыс. рублей, при этом финансирование осуществлялось исключительно за счёт средств, полученных от деятельности, приносящей доход. Все экспонаты передавались в музей на безвозмездной основе.

В музее представлены экспонаты эксклюзивного характера: личные вещи, грамоты, медали, кубки знаменитых уроженцев Тамбовской области — в частности, чемпиона мира по греко-римской борьбе 1983 года, многократного победителя международных и всесоюзных соревнований Евгения Тимофеевича Артюхина, чемпиона Европы по боксу 1979 года Николая Васильевича Храпцова, первого мастера спорта по лыжным гонкам на Тамбовщине Михаила Петровича Чебрякова.