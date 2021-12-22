Москва, 22 декабря, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России численность контрактников более чем вдвое превышает количество военнослужащих по призыву, сообщил 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.

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Он уточнил, что на сегодняшний день Вооруженные силы России укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100% от их штатной численности.

«Продолжаем формировать профессиональную армию. Сегодня укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов — до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников», — рассказал Шойгу.

Кроме того, глава военного ведомства отметил успехи в решении социальных вопросов не только военнослужащих, но и членов их семей.

«В этом году денежное довольствие проиндексировано на 3,7%. В следующем году планируется повысить его ещё на 4%. Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тыс. военнослужащих», — сказал министр обороны России.