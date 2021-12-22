Афины , 22 декабря, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Греция подтвердила 5641 новое заражение коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 22 декабря.

Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 049 936 случаев заражения.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 69 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 126.

В общей сложности 665 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 63 года, и 78,9% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 6424 заражений и 77 смертей.