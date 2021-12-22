Москва, , 21:38 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 22 декабря разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 239 с датой погашения 23 июля 2031 года в полном объёме — 20 млрд рублей. Спрос при этом составил 37,038 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 90,8123% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,48% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 238 с погашением 15 мая 2041 года на сумму 20 млрд рублей при спросе в 24,898 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 88,8553% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,43% годовых.

Таким образом, за десять аукционных дней, проведённых с начала октября, Минфин разместил ценные бумаги в общей сложности на 246,8 млрд рублей. При этом, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за весь IV квартал текущего года ведомство намерено разместить на аукционах ОФЗ на 520 млрд рублей.