Бухарест, , 21:38 — REGNUM В районе таможенного КПП Борша на венгерско-румынской границе сотрудники пограничной полиции Румынии задержали грузовой автомобиль, намеревавшиеся ввести на румынскую территорию более десяти тонн мусора, включая строительные и пищевые отходы. Об этом 22 декабря сообщает «Румынское телевидение».

Мусор

Согласно официальной информации, грузовик следовал из Италии в Румынию. При этом водитель транспортного средства не смог предъявить необходимых документов на ввозимый груз. В настоящее время автомобиль находится на штрафной площадке.

Ранее общественные организации Румынии обратили внимание нового правительства страны на необходимость борьбы с нелегальным ввозом на румынскую территорию мусора из-за рубежа. «Румыния постепенно превращается в свалку Евросоюза», — констатировали активисты.