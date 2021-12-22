Гомель, Белоруссия, , 21:38 — REGNUM Проживающий в Гомеле гражданин России арестован КГБ Белоруссии по обвинению в терроризме, выразившемся в поджоге автомобиля тюремного охранника и проколе колёс троллейбусов. Об этом 22 декабря заявил начальник Гомельского областного управления КГБ постсоветской республики Александр Мельников.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Александр Лукашенко провёл 22 декабря «встречу с активом Гомельской области», в ходе которой, как сообщает госинформагентство БелТА, начальник местного управления госбезопасности заявил: «Деструктивные силы не оставляют попыток дестабилизации обстановки».

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«Недавний пример — задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Белоруссии, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта. В настоящее время управлением в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма», — поведал Мельников.

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