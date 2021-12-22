* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США выявило на территории Бразилии сеть, связанную с террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 22 декабря посольство США в Бразилии.

Террористы Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в России) Magharebia

В отношении двух организаций и трёх лиц американскими властями принято решение о введении санкций.

Как уточняется, одна из этих организаций принадлежит члену бразильского отделения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайтаму Ахмаду Шукри аль-Маграби. Еще один сторонник террористов, чья компания попала под санкции, Мохамед Авадд, совершал регулярные переводы аль-Маграби со счетов принадлежащего ему мебельного производства. Также известно о его участии в печати поддельной валюты.

«Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает представлять угрозу для всех стран. Её филиалы получают финансирование от индивидуальных сборщиков средств в странах Персидского залива и по всему миру, — заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, отметив, что Соединенные Штаты работают совместно с Бразилией над ликвидацией сетей финансирования террористов.

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