Москва, 22 декабря, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Препарат «МИР-19» для лечения коронавирусной инфекции зарегистрирован Минздравом РФ, сообщили 22 декабря в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Бернард Закхайм. Фреска «Рациональная Медицина» (фрагмент). 1935

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Институт ФМБА, создавший препарат, сообщает, что название является аббревиатурой слов «малая интерферирующая РНК» (миРНК). «МИР-19» разработан на основе синтетической миРНК.

Производить лекарство будут в городе Красное Село (Санкт-Петербург).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября руководство ФМБА заявило, что «МИР-19» должен быть эффективен при заражении штаммом «Омикрон».