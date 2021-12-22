Минск, , 21:31 — REGNUM Литва получит ответные меры на блокировку транзита белорусских удобрений в третьи страны. Об этом 22 декабря заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.

Роман Головченко Government.ru

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Комментируя действия официального Вильнюса в отношении белорусского транзита, Головченко сказал: «Что касается заявлений о возможном прекращении транзита белорусских удобрений, мы, конечно, были готовы к такому развитию событий исходя из абсолютно хаотичной политики Литвы на белорусском направлении. Еще с мая-июня мы готовились в том числе к такому варианту, отрабатывали альтернативы. Если кто-то в Литве считает, что это нанесет некий ущерб Белоруссии, то могу со всей ответственностью заявить, что главный ущерб будет нанесен самой Литве. Вот такой же ущерб страна нанесла себе политическим отказом от покупки белорусской электроэнергии, которая обошлась бы Литве как минимум в два раза дешевле того уровня, по которому они покупают сейчас на оптовом рынке».

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Напоминая о международных обязательствах литовских партнёров, председатель белорусского совмина сказал: «Мы это без ответа не оставим. Нам придется принимать ответные меры. Как вы знаете, белорусский экспорт в Литву составляет порядка $1 млрд, но в основном это сырье и материалы, которые приобретают литовские компании для последующей переработки. Это касается продукции деревообработки, полимеров и так далее. Если мы остановим поставки этих товаров, переориентируем их на другие рынки, пусть литовский бизнес спросит у своего правительства, как оно будет решать их проблемы».

«Тем не менее мы все-таки полагаем, что здравый смысл восторжествует», — цитирует Головченко пресс-служба правительства Белоруссии.

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Высказался белорусский чиновник и по другому проблемному вопросу в отношениях с соседней постсоветской республикой, отметив: «Позиция Литвы по отношению к Белоруссии достаточно странная. Началось с абсолютно неоправданной критики БелАЭС, которая звучала несмотря на то, что у нас есть положительные заключения от международных организаций, таких как МАГАТЭ, ENSREG, которые отмечают открытость и транспарентность Белоруссии, выполнение всех рекомендаций. Недавно замминистра иностранных дел Белоруссии встречался с заместителем руководителя МАГАТЭ, который еще раз подчеркнул, что белорусская сторона очень ответственно и добросовестно относится к соблюдению всех требований международных регуляторов. На этом фоне заявления с той стороны границы звучат, мягко говоря, странно».

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