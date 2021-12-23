Москва, , 07:10 — REGNUM Водохранилища Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Водохранилище зимой Марина Каширская © ИА REGNUM

Он отметил, что для успешного прохождения половодья весной 2022 года сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ для создания дополнительной свободной ёмкости.

«Это позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тыс. кв. километров, исключить подтопление внепойменных участков», — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, в настоящее время работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение Москвы.

Добавим, что благодаря снегомерным съёмкам, проводимым зимой, масштаб будущего половодья прогнозируется заранее.