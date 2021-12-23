Москва, 23 декабря, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Водохранилища Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Марина Каширская ИА REGNUM Водохранилище зимой

Он отметил, что для успешного прохождения половодья весной 2022 года сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ для создания дополнительной свободной ёмкости.

«Это позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тыс. кв. километров, исключить подтопление внепойменных участков», — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, в настоящее время работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение Москвы.

Добавим, что благодаря снегомерным съёмкам, проводимым зимой, масштаб будущего половодья прогнозируется заранее.