Лос-Анджелес, США, 22 декабря, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В сеть выложили новый постер кинокомикса «Бэтмен», который снимает режиссёр Мэтт Ривз. Изображение было опубликовано 22 декабря на сайте журнала Empire.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

На новом снимке с интересной надписью «Темнейший рыцарь» запечатлены Бэтмен (Роберт Паттинсон) и Женщина-кошка (Зои Кравиц). Изображение даёт понять, что в этот момент фильма отношения персонажей оставляют желать лучшего.

https://twitter.com/nightwaynes/status/1473683545168224256

Ранее Роберт Паттинсон заявил, что думает о том, как будет развиваться психология его версии Брюса Уэйна в будущих картинах. Он сказал, что составил «что-то вроде карты» такого развития.