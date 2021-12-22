Москва, , 21:22 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на слом канонов, которые установил Международный валютный фонд. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 декабря на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?» заявил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень много новостей по поводу того, что делает Эрдоган. Он пошел на слом канонов, установленных Международным валютным фондом. Идет отказ от политики положительной ставки. Он фактически перешел к отрицательной реальной ставке. Ставка процента ниже инфляции. Это предполагает определенные риски для экономики, — сказал Свириденко. — В первую очередь отток денег из турецких бондов, за счет которых она финансирует дефицит своего платежного баланса. Но тем не менее Эрдоган говорит о том, что негативные эффекты краткосрочные, а в долгосрочной перспективе ему удастся изменить экономику таким образом, чтобы она вышла на стабильную и устойчивую траекторию развития».

Эксперт подчеркнул, что западные издания подвергли политику Эрдогана очень сильной критике. «Все сулят ей провал. Отход от канонов считается недопустимым. И становится непонятным, почему у этих изданий такое внимание к этой турецкой политике. Похоже, что все очень пекутся о ее благосостоянии, — отметил Свириденко. — Между тем Турция — очень серьезный экономический игрок. С 1990 года по 2020 год накопленный рост экономик Турции составил 284%. В России накопленный рост за 30 лет — 18%. То есть экономика Турции из отсталой страны с этатистской политикой превратилась ярко выраженную рыночную экономику, которая с перепадами показывает повышательные темпы экономического роста. Почему же сейчас зашла речь о смене экономической политики?»

Как полагает эксперт, одна из причин происходящего в том, что у Турции хронический дефицит торгового баланса.

«С 1947 года Турция вынуждена финансировать свой текущий счет за счет неких источников. Какие это источники? Это иностранные инвестиции и выпуск бондов под хорошую доходность. Но при этом долг постоянно копится. 450 млрд долларов — это государственный долг Турции. Корпоративный долгосрочный долг — 160 млрд долларов. И внешний долг постоянно является угрозой. Как только на мировых рынках начинается волатильность и инвесторы из Турции уходят, это ставит ее грань дефолта. Это повторялось неоднократно. И в турецких правящих кругах есть такое мнение, что надо менять экономическую политику. И политика Эрдогана — это желание изменить ситуацию и перейти к внутренним источникам инвестиций для обеспечения дальнейшего роста», — сказал Свириденко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании пресс-клуба выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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