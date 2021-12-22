Москва, 22 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на слом канонов, которые установил Международный валютный фонд. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 декабря на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?» заявил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Очень много новостей по поводу того, что делает Эрдоган. Он пошел на слом канонов, установленных Международным валютным фондом. Идет отказ от политики положительной ставки. Он фактически перешел к отрицательной реальной ставке. Ставка процента ниже инфляции. Это предполагает определенные риски для экономики, — сказал Свириденко. — В первую очередь отток денег из турецких бондов, за счет которых она финансирует дефицит своего платежного баланса. Но тем не менее Эрдоган говорит о том, что негативные эффекты краткосрочные, а в долгосрочной перспективе ему удастся изменить экономику таким образом, чтобы она вышла на стабильную и устойчивую траекторию развития».

Эксперт подчеркнул, что западные издания подвергли политику Эрдогана очень сильной критике. «Все сулят ей провал. Отход от канонов считается недопустимым. И становится непонятным, почему у этих изданий такое внимание к этой турецкой политике. Похоже, что все очень пекутся о ее благосостоянии, — отметил Свириденко. — Между тем Турция — очень серьезный экономический игрок. С 1990 года по 2020 год накопленный рост экономик Турции составил 284%. В России накопленный рост за 30 лет — 18%. То есть экономика Турции из отсталой страны с этатистской политикой превратилась ярко выраженную рыночную экономику, которая с перепадами показывает повышательные темпы экономического роста. Почему же сейчас зашла речь о смене экономической политики?»

Как полагает эксперт, одна из причин происходящего в том, что у Турции хронический дефицит торгового баланса.

«С 1947 года Турция вынуждена финансировать свой текущий счет за счет неких источников. Какие это источники? Это иностранные инвестиции и выпуск бондов под хорошую доходность. Но при этом долг постоянно копится. 450 млрд долларов — это государственный долг Турции. Корпоративный долгосрочный долг — 160 млрд долларов. И внешний долг постоянно является угрозой. Как только на мировых рынках начинается волатильность и инвесторы из Турции уходят, это ставит ее грань дефолта. Это повторялось неоднократно. И в турецких правящих кругах есть такое мнение, что надо менять экономическую политику. И политика Эрдогана — это желание изменить ситуацию и перейти к внутренним источникам инвестиций для обеспечения дальнейшего роста», — сказал Свириденко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании пресс-клуба выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.