Москва, 22 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Украина сама прервала почти все отношения с Россией, они деградировали абсолютно, заявил 22 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, при том, что руководству двух стран есть что обсудить, на сегодняшний день неизвестно, насколько к этому готов официальный Киев, который сейчас непредсказуем.

«У нас есть проблема в двусторонних отношениях. Они были абсолютно прерваны украинской стороной, они заморожены, они деградировали абсолютно. И здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия», — рассказал Песков.