Москва, , 21:21 — REGNUM Потребительские ожидания населения России снизились в IV квартале 2021 года. Об этом сообщает 22 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале по сравнению с III кварталом снизился на 4 процентных пункта и составил минус 23%», — говорится в сообщении.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в Россиина краткосрочную перспективу, по оценке Росстата, снизился в IV квартале на 7 процентных пунктов — до минус 21%.

Сообщается, что доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике страны в течение ближайших 12 месяцев, уменьшилась до 11% в IV квартале с 15% в III квартале. Доля негативных оценок увеличилась до 43% с 35% соответственно, а доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, снизилась до 44% с 48%.

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