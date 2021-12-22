Москва, , 21:13 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-октябрь 2021 года составил 22 трлн 443,4 млрд рублей. Такие данные приводит 22 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Предприниматель

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 8 трлн 556,3 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,6 раза.

Сообщается также, что доля прибыльныхорганизаций в России за январь-октябрь выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и достигла 72,9%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 27,1%.

Согласно данным Росстата, за десять месяцев текущего года 41 тысяча организаций получила совокупную прибыль в размере 24 трлн 607,5 млрд рублей, что на 81,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 15,3 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 2 трлн 164,1млрд рублей, что на 56,8% меньше, чем годом ранее.