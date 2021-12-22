Москва, 22 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Российские военные группировки, размещённые на территории Сирии и в Нагорном Карабахе, являются гарантом сохранения мира на этих территориях, заявил 22 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

Об этом он рассказал на пленарном заседании Общественного совета при Министерстве обороны России.

«Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии», — сказал Шойгу.