Берлин, 23 декабря, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Министр юстиции Германии Марко Бушманн (СвДП) и министр по делам семьи Энн Шпигель («зелёные») объявили о намерении выступить с инициативой об отмене запрета на рекламу абортов в январе 2022 года. Об этом сообщает 22 декабря немецкий журнал Spiegel.

Действующей редакцией Уголовного кодекса ФРГ предусмотрена ответственность врачей за предоставление информации об абортах на своих официальных страницах в социальных сетях.

Бушманн назвал данное положение «полным абсурдом», отметив, что немецкие женщины регулярно обращаются за советами в интернете по вопросам, связанным с абортом, и «очень глупо, что именно врачам, которые превосходно разбираются в данном вопросе, не разрешается предоставлять никакой информации».

Новый федеральный министр по делам семьи Энн Шпигель обозначила отмену запрета на информацию об абортах как срочную и необходимую меру.

«Отмена статьи 219а Уголовного кодекса Германии, в соответствии с которой женщины подвергаются стигматизации, а врачи криминализированы, стоит сегодня на повестке дня», — сказала она.

Ранее СДПГ, «зелёные» и СвДП уже договорились в коалиционном соглашении об исключении статьи 219a из Уголовного кодекса.