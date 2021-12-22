Берлин, 22 декабря, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Профсоюз работников образования в Германии выражает недовольство неопределённостью со стороны властей относительно перспектив работы школ и университетов в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает 22 декабря немецкий журнал Spiegel.

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По итогам консультаций с федеральными властями о мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон» председатель профсоюза Удо Бекманн призвал руководство страны внести ясность в вопросе дальнейшей работы образовательных учреждений.

«Я ожидаю, что политика в образовательном секторе не будет продолжаться в том же ключе, что и раньше», — заявил Бекманн.

Он подчеркнул, что федеральный экспертный совет по борьбе с COVID-19 должен дать исчерпывающие рекомендации относительно того, какие меры защиты от инфекции должны применяться в школах и вузах в предстоящем году.

В большинстве федеральных земель Германии в настоящий момент проходят школьные каникулы, которые завершатся 7 января. В Тюрингии, где занятия обычно начинаются 3 января, министр образования Гельмут Холтер распорядился продлить зимние каникулы на два дня.

Ранее федеральный министр образования Беттина Старк-Ватцингер заявила о намерении избежать закрытия образовательных учреждений. «Пока мы можем ходить на футбольный стадион, ни одна школа не будет закрыта», — сказала она.