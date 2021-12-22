Берлин, 22 декабря, 2021, 23:43 — ИА Регнум. В Германии в 2021 году наблюдается резкое увеличение объёмов передачи данных через операторов сотовой связи. Об этом сообщает 22 декабря немецкий журнал Spiegel.

Оператор Vodafone объявил, что сеть компании передала в течение года свыше 1,4 миллиарда гигабайт данных, что примерно на 27% больше, чем в 2020 году. Telefónica сообщает об увеличении объёма данных примерно на 50% в текущем году. По мобильной сети O2 было передано более двух миллиардов гигабайт данных.

Увеличение трафика связывается с тем, что потребители используют приложения с большим объёмом данных. В частности, у немецких пользователей сети становится всё более популярным приложение TikTok.

По словам руководителя Vodafone Ханнеса Аметсрайтера, значительную роль играет и тот факт, что потоковая передача данных с мобильного телефона стала более доступной во время поездок.

Расширение сети служит существенным фактором увеличения объёма данных. Поскольку телекоммуникационные компании ежегодно устанавливают новые антенны, всё большим становится охват людей, использующих мобильную сеть для загрузки фото и видео. Прирост показателя в крупных городах Vodafone оценивает в 22%, а в сельской местности — в 30%.